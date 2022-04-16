桃園＋159 足跡中壢最密集 光顧多家餐飲小吃店 15:402022/04/16 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園16日新增159例本土個案，市府公布最新疫調足跡有10處。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園16日新增159例本土個案，市府公布最新疫調足跡有10處，以中壢區佔最多，其餘位於桃園、龍潭及大溪區，有多間餐飲小吃店。 市府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。如期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。 桃園今本土確診＋150 衛生局長將錄影說明 桃園＋290 足跡又見極樂行程 金沙酒店、天上人間入列 #桃園 #足跡 #中壢區 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣新增1確診 瑪格KTV確診案接觸者 14:492022/04/16 生活 中市15日本土確診33例 疫調足跡攻上和平區 18:362022/04/15 生活 桃園囤房稅年估1.3億 將用於青年租金補貼 04:102022/04/15 地方新聞 竹縣＋15 校園群聚延伸家庭 13處足跡完成消毒 15:292022/04/15 生活 桃園環教嘟式樂園 3大展區好好玩 04:102022/04/16 地方新聞 救護車大缺 桃機落地確診者 候機室等了8小時 08:432022/04/15 生活 桃園本土個案暴增 鄭文燦：已啟動輕症居家照顧 16:022022/04/15 生活 疫情衝擊銷量 憨兒手做玫瑰花盼拉抬買氣 16:432022/04/15 生活 「桃園會展中心」招商說明會4／15登場 15:102022/04/15 區域情報-桃園 本土首飆千例 陳時中：百萬都可能 04:102022/04/16 生活新聞 北市14大張足跡曝光！又見男模會館 錢櫃、星聚點入列 19:572022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。