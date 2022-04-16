台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽今年首度移師台東縣，16日在延平鄉紅葉國小辦理開幕。（蔡旻妤攝）

台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽今年首度移師台東縣，16日在延平鄉紅葉國小辦理開幕。（蔡旻妤攝）

謝國城盃22年首度移師台東 地主紅葉少棒盼挺進四強

自1999年起舉行的台灣世界少棒聯盟（LLB）國手選拔賽今年首度移師台東縣，16日在延平鄉紅葉國小辦理開幕，來自全台的14支隊伍將於17日起在台東棒球村第一及第二棒球場開打。紅葉國小校長方穎豐表示，賽事歷年都台北舉辦，首次擔任地主特別開心，今年目標是挺進四強，再創紅葉少棒精神。

典禮由紅葉國小少棒球員以布農族報戰功表演揭開序幕，內政部次長陳宗彥、延平鄉胡黃廣文等人也參加。台東是棒球的原鄉，也是選手的搖籃，雖然人口少，地處偏遠、交通不便與財政困窘，但是卻是全國少數縣市有發展五級棒球運動的縣市。

「20多年來首次擔任地主隊，相當開心」方穎豐表示，賽事歷年來多數在台北舉行，他提及，賽制採單一球隊，台東人口較少、都以小型球隊居多，因此要組成13人的隊伍相對艱難；另因賽事宗旨是「讓每個孩子都能上場打球」紅葉少棒隊目前沒有所謂的明星選手，被問及有主場優勢能否將冠軍留在台東？他謙虛表示，將以平均實力取勝，目標先挺進四強。

「重振台東為棒球原鄉」台東縣副縣長王志輝說，這是台東第1次辦理國手選拔賽，非常感謝中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟，今年選擇台東為全國賽場地，而國小棒球聯賽硬式組全國賽13日剛閉幕，台灣世界少棒聯盟國手選拔賽今天緊接登場，可見縣府團隊近年努力經營推動棒球。

縣府教育處指出，來自全國各縣市14支隊伍於17日起在台東棒球村第一及第二棒球場開打。中華電信謝國城全國少棒錦標賽於17日至24日與國光牌謝國城全國青少棒錦標賽於23日至5月1日辦理。若屆時無法到現場觀賽的民眾，21日起也能透過電視台欣賞精彩賽事。