根據人民網報導，大陸工信部近日已派出上海前方工作組，多措並舉支持在滬重點企業穩定生產，包括研究建立產業鏈供應鏈訴求應急協調機制，設立保運轉重點企業「白名單」，集中資源優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

此外，還會同有關部門與地方，並根據疫情防控要求和全國重點產業鏈需求，堅持「一企一案」，指導重點企業制定復工復產和疫情防控方案。

另外大陸工信部也已會同有關部門建立長三角「三省一市」重要生產物資保障協調對接機制，推行通行證互認等措施，設立問題投訴和解決管道，解決往返中高風險地區應急物資中轉接駁站司乘人員行程碼管理問題，確保關鍵產品和三農物資運輸順暢。

而上海前方工作組則深入產業鏈龍頭企業，通過點對點、一對一、短平快的方式，及時協調解決關鍵原材料庫存告警等影響穩定生產的急迫問題。

大陸工信部表示，下一步將持續抓好工業穩增長、助企紓困、保物流暢通等各項政策措施的落實落地，積極穩妥有序推動在滬重點企業復工復產，以點帶鏈，以鏈帶面，保障產業鏈供應鏈穩定順暢。