彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續攀新高，中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增1199例本土個案，彰化縣增加8名，其中新北柔道班傳播鏈新增１位隔離中發病、 宜蘭北台灣進香團進香團增加2人確診、參加苗栗大湖校友聚會增加3例，另外台北市文官訓練場所群聚，2名設籍彰化，但沒有在彰化足跡。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，參加宜蘭北台灣進香團都已經匡列完畢，共96人，該傳播鏈彰化又新增２例，都在控管之列，發病同樣集中在搭乘的第５車，為50多歲和20多歲女性，都打過兩劑疫苗。

此外，新北市柔道班群聚，新增居家隔例1位，也打過2劑疫苗。還有爸爸攜家帶眷，一家３口參加苗栗大湖校友聚會，事後聽到校友有人確診，爸爸提高警覺，到診所快篩，爸爸、媽媽和小孩都中標了，爸爸在雲林上班、女兒在台中上學。至於台北市訓練場所群聚，兩位設籍彰化，都是20多歲男性，但均無彰化足跡。

葉彥伯表示，感染幾乎都是拿下口罩，一定要避免和不特定對象共餐，戴好口罩，就可以避免感染。

彰化縣衛生局公布最新5個足跡點，包括埤頭和社頭的郵局、員林火車站、彰化市國稅局和芳苑的世源蚵嗲等，多達5鄉鎮的5個足跡點。

彰化縣長王惠美表示，要強化第3劑疫苗接種規範，重點對象包刮，公費疫苗第1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所，職訓場所，還有親子館、托嬰中心、衛生福利機構、失智社區服務據點、衛生福利多元預防社區式活動，民俗調理業。