新北市有2歲孩子確診重症家屬指控衛生單位踢皮球，導致孩子插管治療。新北市衛生局長陳潤秋今表示，個案14日上午採檢，下午病情急劇變化非常罕見，第一時間除請雙和醫院全力救治，也找來台大醫院重症專家會診，無論是衛生所、一九二二與一一九都全力做該做的事，她也呼籲有急症可以撥打一一九。