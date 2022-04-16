中和重症童家屬指控衛生局延誤就醫 新北市府：全力協助 15:592022/04/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和重症童家屬指控衛生局延誤就醫 新北市府：已全力協助。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市有2歲孩子確診重症家屬指控衛生單位踢皮球，導致孩子插管治療。新北市衛生局長陳潤秋今表示，個案14日上午採檢，下午病情急劇變化非常罕見，第一時間除請雙和醫院全力救治，也找來台大醫院重症專家會診，無論是衛生所、一九二二與一一九都全力做該做的事，她也呼籲有急症可以撥打一一九。 花蓮猛爆146例 花醫群聚半封院 新北確診434 侯友宜：轉型期目標擺在中重症 #重症 #家屬 #指控 #一一 #一九二 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李秉穎坦言 疫情難在6月走到尾巴 04:102022/04/15 生活新聞 重症男童家屬控延誤送醫 陳時中公布通報時序 15:312022/04/16 生活 上海15日疫情新增本土23513例 醫院治療重症13人 11:152022/04/16 兩岸 新增10例中症個案 創單日新高 14:192022/04/15 生活 反共救國軍死50年回復名譽 國防部要本人申請 04:102022/04/16 社會新聞 上海新冠確診病例續創新高 累計9例重症有8例是未接種疫苗高齡長者 21:412022/04/14 兩岸 台中美術園道偶像劇拍攝地、屋齡逾半百老宅 成交破億元 14:292022/04/14 財經 旗下品牌不畏疫情 寶島科 今年擬再展店搶市 04:102022/04/15 證券．權證 醫療備戰 輕重症分流收治 居家照護 下周一全台啟動 04:102022/04/15 生活新聞 大媽殯儀館「發死人財」被抓包 竟誇張嗆：我正在賺錢啊 21:252022/04/15 社會 北市信義區先試辦居家照護 柯文哲：依疫情往上加行政區 15:372022/04/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。