頭份市長羅雪珠（右）與園方師長協商不讓幼兒學習出現空窗期。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

由糖葫蘆基金會所承攬的頭份幼兒園，一度因基金會遭教育部廢止許可，險些造成幼兒園停擺，幸苗栗縣政府、縣議會及頭份市公所合力控管，將影響降至最低，未損及小朋友們受教權益，經市公所緊急招標後，14日完成議價，由社團法人中華民國文教產業暨補習服務品保協會承攬，並從5月1日銜接，維持整個幼兒園無縫接軌營運。

頭份幼兒園是由糖葫蘆基金會向頭份市公所承租現有場地，為公辦民營的幼兒園，頭份市公所目前並無經營幼兒園的人員及預算編制。今年2月間，糖葫蘆基金會因故遭教育部撤銷登記許可，因而影響糖葫蘆基金會承包頭份幼兒園繼續營運。

消息傳出後，引發183名學童家長不安，群情激忿，縣府、市公所及縣議會緊急召開家長協調會，應允會妥善處理後續問題，絕不會影響到小朋友們的受教權，縣府、議會及公所並應允以維持原地就讀為最高原則，頭份市長羅雪珠並親自走訪幼兒園，請園方團隊協助維持運作，不要讓小朋友學習出現空窗期。

3月30日，羅雪珠邀集相關業者座談，尋求接攬廠商，4月1日，重新辦理委外經營管理勞務採購案招標，4月11日審查廠商資格及企畫書，召開資格標，最後在4月14日完成廠商議價。決由社團法人中華民國文教產業暨補習服務品保協會承攬，市公所將依據相關法規完成簽約程序後，自5月1日起無縫接軌繼續幼兒園營運。

市公所指出，得標的廠商從事相關幼教的兒童業務經驗豐富，不僅承攬多個縣市托育機構、幼兒園等，更與育達科大的大專院校保持長久的產學合作關係，新廠商並保障原有幼兒園老師工作權，並保證幼兒受教權不受影響。