國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增58例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增58例本土確診個案，其中居家隔離期間陰轉陽17例，外縣市旅遊史6例，密切接觸者32例，複驗中1例，疫調中2例。經過疫調，高市府衛生局宣布找到高市警左營分局群聚案的感染源，並公布相關確診足跡。

高市府衛生局說明，居家隔離期間陰轉陽17例並無社區傳播風險，外縣市旅遊史包含台北3例、南投1例、花蓮1例、屏東1例，其中有一例確診個案仍在複驗中，是因為染疫對象採檢PCR陰陰陽陽，且先前從越南回台，不排除是在越南確診，目前仍在釐清當中。

新冠肺炎疫情燒進高市警左營分局，經過高市府防疫團隊疫調，發現疑似指標個案的案31365員警曾於4月10日11時30分到13時到過大樹區東照山關帝廟，與另外3名確診者足跡重疊，染疫後，再將病毒帶回左營分局，進而傳染給其他同事。

高市府也公布相關確診足跡，包括苓雅市場、東照山關帝廟、您好台灣鹽酥雞、十兄弟綠豆湯、蛋餅控勝利店、高雄大遠百威秀影城、神采飛揚KTV、泰經典養生館、莒光市場、哈囉市場、萬豪酒店、享溫馨巨蛋店、享溫馨建國店等均列入確診足跡。