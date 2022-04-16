新北市目前已全面啟動居家照護，不過新北市議員擬參選人卓冠廷近期在臉書指控，三峽有1家6口確診3日，期間無人聞問，沒有收到藥物，市府人員沒有打電話給他們，甚至地方藥局藥師也還沒收到市府公文，尚未開始負責送藥。針對居家照護，卓冠廷質疑「這是哪門子的全面啟動？」對此，新北市衛生局回應，相關單位已積極協助案家。

卓冠廷指出，這家人因父母不擅長使用手機，相關資訊幾乎都是由18歲的妹妹提供，她指出，年幼的弟妹本月11日被通知確診後，12日做PCR篩檢後在家自主隔離，雖然隔日衛生所有打電話確認身份，但申報後一直未收到新北市的「關懷箱」，在家苦等3天，僅有公所幫助解決食物外送的問題。

卓冠廷說，該家人除了收到指揮中心發的關懷簡訊外，市府人員沒有再打電話給他們，每日應該有的電話健康關懷顯然沒有落實，而該家人聯絡地方責任醫院後，責任醫院醫師卻又說沒有他們家的資料，無法開藥，這時只好向學校、鄰居求助。

卓冠廷團隊接獲通報後，立刻將止痛藥、退燒藥、減緩喉嚨痛以及血氧機送給該家人。卓冠廷批評，市府在記者會稱2周前就已盤點轄內醫療量能，還準備5000台血氧機，但該家人連一台血氧機都沒有拿到，且地方藥局醫師也沒收到市府公文，根本還沒送藥。他質疑，新北是否已重演去年alpha疫情爆發時的狀況，人力緊繃導致確診個案被遺漏，或是沒有足夠量能，應該要向中央請求資源。

對此，新北市衛生局回應，該家庭就讀高中的兒子居隔期間二採陰轉陽，12日PCR陽性，同住5名家人匡列採檢，隔日確診，個案有收到區公所每日關懷，期間醫院也有聯繫個案，醫院叮嚀持續休息觀察，若有發燒、胸悶狀況立刻回報，後續個案狀況良好，因此並未向每日關懷的公所、負責照護的醫院或衛生所尋求協助。

衛生局發言人高詩琪強調，請不要繼續使用選舉語言抹煞第一線人員的辛苦，參選人文章中提到衛生所，以及警察區公所都有聯繫這個家庭，卻又刻意下標題說無人聞問，為了選舉造勢帶風向，這不是扯防疫後腿？叫做什麼？相關單位都已經積極協助案家。