新北市婦幼警察隊韓系警花許憶萱擔任「兒童安全達人」。（新北市婦幼警察隊提供）

新北市婦幼警察隊韓系警花許憶萱擔任「兒童安全達人」。（新北市婦幼警察隊提供）

新北市婦幼警察隊韓系警花許憶萱擔任「兒童安全達人」。（新北市婦幼警察隊提供）

為關注兒童安全議題，新北市政府今（16）日舉辦「兒童安全嘉年華-110公分視角看世界」活動，以孩童的視角看待疫情及認識病毒，新北市婦幼警察隊也動員共襄盛舉，其中韓系氣質女警許憶萱帶動唱跳防疫舞，小朋友們開心跟著手舞足蹈。

婦幼隊擔任「兒童安全達人」的許憶萱文化大學韓文系畢業，是名符其實的韓系警花，憑藉語言專長在知名連鎖餐廳服務，之後也曾擔任旅行社業務，因父親及弟弟都是警察，決定報考基層警察特考並獲得錄取，昔日餐飲及旅遊業的經驗，讓她在事警察工作時具備高EQ。

活動中新北市副市長謝政達與12位兒童安全達人將積木堆成城堡，象徵攜手打造「新北安全城市」及「共同守護兒童安全」。活動結合消防、防震、居家安全等有趣的闖關遊戲，讓小朋友們從玩樂中學習，

婦幼警察隊在現場設攤宣導婦幼安全，除了小朋友最愛的射擊遊戲外，更有警察姐姐講故事系列，講述性別平等概念，台下小朋友聽得津津有味。

市警局長黃宗仁表示，儘管疫情嚴峻，新北市員警也有零星確診個案，但警察同仁仍堅守崗位，協助市府做好疫調及防疫工作，透過這次的兒童嘉年華活動，也要傳遞給市民，新北市警局守護市民的決心永不改變，治安沒有空窗期，幫派黑道零容忍，絕對不會因為防疫，就忽略捍衛治安、打擊犯罪的決心。