南投縣長林明溱今日到同德高中關心考生，在同德高中等校大力支持下克服困難落實防疫，促成110學年度國中技藝競賽如期舉辦。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

同德高中今年承辦國中技藝競賽特別加強防疫，讓學生不受疫情影響參賽權益並能安心比賽爭取優異成績。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣府每年編列1000萬預算供各校開辦技藝課程，全縣32所國中，校校均有技藝班，吸引超過3000多名國3生選修。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

國中技藝競賽成績，影響學生申請技優甄審入學及實用技能學程的計分，但面對新冠肺炎疫情居高不下的衝擊陷兩難，南投縣長林明溱16日表示，國中技藝競賽如期舉辦，為學生權益正面迎戰疫情考驗，讓全縣600多名報名技藝競賽的學生，不畏疫情威脅，在最佳防護下大顯身手爭取最佳成績。

林明溱今日到同德高中關心考生，在同德高中等校大力支持下克服困難落實防疫，促成110學年度國中技藝競賽如期舉辦。

南投縣府每年編列1000萬元預算供各校開辦技藝課程，讓全縣32所國中，校校均有技藝班，並吸引超過3000多名國3生選修，充分滿足學生求知識、學技能的渴望。

林明溱強調，縣府斥資上百萬元經費舉辦競賽，提供學生表現自信與努力成果的舞台，今年有多達600名學生報名比賽

，其中餐旅、家政、食品、設計、藝術5大職群，超過400名學生都集中在同德高中參賽。

同德高中校長童建文說，今年該校承辦國中技藝競賽特別加強防疫，讓學生不受疫情影響參賽權益並能安心比賽爭取優異成績，爭取申請技優甄審入學及實用技能學程加分的機會，包括兩階段量體溫、全程戴口罩，拉大工作桌的間距，清潔消毒學、術科試場及休息室。

林明溱指出，技藝教育是「知識兼具實用」，讓學生不只學習知識，也能創造產值，選手都是學、藝並重的典範，在動手做的過程中有助於肯定自我生命價值，幫助找到人生未來的方向。

這些國三選手將邁入高中朝人生新階段前進，他期待著年輕的技藝選手們，再接再厲，努力進修成為國家未來的產業人才。