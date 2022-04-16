為協助國中應屆畢業身心障礙學生就近入學及適性安置，並提供學生多元升學機會，教育局16日於台中啟聰學校舉辦智能障礙類學生能力評估；教育局表示，評估完成後，將依學生能力評估結果，於5月7日進行現場唱名分發至中市高職集中式特教班，讓每位學生獲得均等及適性就讀高中職機會。

教育局長楊振昇說，智能障礙類學生能力評估是透過各項測驗，了解孩子職業能力，以適性安置於高級中等學校集中式特殊教育班；評估內容包含基本學習能力及職業能力等兩類。

楊振昇表示，第一類為基本學習能力評估，包含實用語文、實用數學及社會適應；第二類是職業能力測試，含精細動作、基本實作能力等，評估試題為教育部國民及學前教育署規畫工具，針對智能障礙類學生設計使用，全國一致公平、公正及客觀。

國內本土新冠疫情持續延燒，為避免群聚感染，教育局特安排評估試場，1班不超過30人，每名學生僅限一名人員或家長陪同；評估過程中打開教室窗戶與氣窗，保持通風良好；評估結束後即進行試場消毒，讓所有參加評估學生、家長及陪同人員都能安心應試、陪考。

教育局強調，能力評估結果將於4月21日公布，並寄發評估通知單至學校，家長及學校也可透過台中市特教資訊網站查詢，於5月7日在台中市立啟聰學校進行現場唱名分發；該局將請國中教師陪同學生及家長出席唱名分發作業，協助身心障礙學生適性入學高中職就讀。

智能智障學生能力評估