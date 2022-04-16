金相慶在片中飾演因為不明肺部疾病而失去家人，最後投身抗爭事件。（采昌提供）

李先彬在片中飾演因姐姐死亡而成為抗爭律師。（采昌提供）

韓國電影《空氣殺人》改編引發南韓社會恐慌的「加溼器殺菌劑」毒害真實事件，是《屏息》導演趙榮善睽違9年再度推出的編導新作，找來金相慶、李先彬、尹敬浩、徐令姬等演技派群星共同主演，作品不僅是向社會告發，更具備讓觀眾產生共鳴的戲劇性要素，以及溫暖人心的感性人情，原著作者蘇在沅也期望透過該片提醒觀眾：「如果忘記並抹去這個記憶，下一個犧牲者就將會是我們。與其說這是描述受害者的作品，不如說是為了保護未來的我們，所必須銘記的歷史，讓悲劇不再重複發生。」

該事件可說是在南韓近代史上，除了戰爭之外，死亡人數最多的事件，就是在2011年首度公諸於世，轟動全韓的「加溼器殺菌劑毒害事件」，更讓現任總統文在寅多年後正式出面道歉，尤其該產品有近1000萬消費者使用，成為每個家庭的必需品，卻因此造成超過100萬人染上肺部疾病，更讓2萬多人因此死亡。加溼器必須加入處理過的乾淨水，然而加濕器使用後容易積垢產生細菌，因此才會有針對加溼器殺菌的產品推出，卻也導致這起因為濫用化學物質，連環傷害發生，多數受害者紛紛出來捍衛自身權益。不過比這個更讓人震驚的事實，是製造商明明知道產品對人體有害，卻為了自身利益而持續量產，國家更還批准這個產品的上市。

這也讓一直關注社會與弱勢議題、曾寫出改編電影《希望：為愛重生》、《失控隧道》原著小說的作家蘇在沅，以這個震撼全韓的真實事件出發，撰寫出震撼人心的小說《菌：加濕器殺菌劑和不言而喻之事》，並在今年改編成電影《空氣殺人》。導演趙榮善以原著小說為基礎，經過長達6年的資料調查與驗證，作出了劇本改編並執導。再由多位演技派演員共同主演，也為該片的表演作出安心保證。

劇情描述一位父親，因為使用加濕器殺菌劑，造成愛妻因為不明肺病逝世。他必須與毫無勝算的律師一同為受害者，以及這個「人間蒸發」的殺人者──加溼器殺菌劑展開殊死搏鬥。兩人時而合作，時而與渴望權力的國會議員發生衝突。然而製造殺菌劑的肇事廠商卻堅不認錯，環境部、國家技術標準研究院等政府機關也推卸責任，讓製造商為了自身利益，導致這場連續死亡事件發生，揭示出社會的殘酷真實面貌，並將受害者與遺屬的痛苦公諸於世。

《消屍的夜晚》、《殺人回憶》金相慶，飾演因為不明肺部疾病而失去家人，最後投身抗爭事件的醫生一角；《特務搞飛機》、《酒鬼都市女人們》李先彬，則飾演因姐姐死亡而成為抗爭律師，展現出真實而剛毅的演技；至於飾演加溼器殺菌劑製造商組長的演員，則找來《軍艦島》、《殭屍校園》尹敬浩擔綱，引領劇情發展；《煉獄島》徐令姬，則在片中飾演金相慶的妻子，以特有的現實感演技讓觀眾產生共鳴，並成為整起事件的開端。電影5月13日在台上映。