草爺化身總鋪師，為獨居長輩料理午餐。（紅心字會提供）

藝人草爺號召近40位藝人、網紅好友響應公益義煮，關懷獨居長者。（紅心字會提供）

為了照顧紅心字會的獨居長者，草爺發起「愛人啊-愛人煮益」活動，並號招好友蔡允潔、游小優等近40位藝人網紅，結合星靚點花園飯店、黃永盛慈善協進會、弘達國際一起贊助食材共襄盛舉，順利製作800份餐盒並送給雙北地區的獨居老人。愛心不落人後的蔡允潔帶著小2歲的男友Fraser參與活動，甜蜜的2人還當場被草爺虧說：「你們就負責『炒飯』好了！」

草爺擔任總鋪師，負責開菜單、烹飪，「為了長輩方便入口，所以選擇比較軟嫩的食材及料理方式，例如獅子頭、番茄蛋、蝦仁豆腐、皎白筍炒木耳、炒青菜香腸及烤魚」，另外他還想能在每份餐盒中加入最喜歡的荷包蛋，「但我一早煎荷包蛋，才煎不到50顆，就開始懷疑人生了，所幸最後改用玉子燒來代替。」

負責二廚的蔡允潔、游小優、大胃王路路-賴泳年替每道菜取名，「烤魚就叫『年年有餘』、酒釀香腸就是『天長地久』等，希望長輩吃了不只營養健康還可以感受到滿滿祝福。」愛心不落人後的網紅小筑Chu、如意Ruyii則是負責處理洗菜、切菜、打餐盒等工作。

Youtube團體「含羞草日記」成員超艾夾、方昶詠也說：疫情緊張，所以每個人到場下廚前也做好防疫工作，還分別進行快篩，超艾夾還監督每個人有沒有做好確實防疫，獲得衛生股長的封號。

紅心字會秘書長李顯文表示：每天確診人數持續增加，讓第一線投入照顧服務長者的居家照顧服務員繃緊神經，除了有疫情的威脅之外，這些失能、失智的長輩更是持續需要大家來協助照顧，透過健康溫暖的餐食，減少疫情負面的情緒，讓長輩們感受到來自社會的溫暖。