來自青島軍人家庭的黃渤，出生不富裕，相貌平平，但他憑藉精湛的演技，在演藝圈打滾20多年，曾以《鬥牛》獲得金馬獎影帝，年收更是破億，看似一帆風順的他，實際上他有一位患有阿兹海默症的父親，而他選擇將父親送到養老院，不少人都質疑黃渤年收入那麼高，為何要選擇將父親送至養老院？

黃渤1974年出生在甘肅，在他4歲的時候全家搬到了青島，父母也都是青島機關單位的幹部，但是黃渤卻沒有繼承父母愛學習的天賦，反而從小就非常的調皮搗蛋，在父親嚴厲的教育中，並沒有讓他放棄當歌手的夢想，就算得不到父親的諒解，經常爭吵，黃渤還是決定北漂到大城市發展。

黃渤到北京追逐自己的夢想。（圖／翻攝自微博）

原本信心滿滿的他來到北京後才體會到當北漂的辛酸，因為長得不好看所以很多音樂公司都不想要他，不久現實就擊垮他最後的希望。回到家鄉後，父親給他安排了一份穩定工作，但他依舊沒有忘記自己心中的夢想，直到2000年他接到好友高虎的電話，推薦他來演管虎導演《上車，走吧》的男二，這個機會拉開了黃渤演藝圈的序章，於是他再次來到北京。

黃渤為了提升自己，努力考上北京電影學院，之後他以《瘋狂的石頭》一炮而紅，星途一片光明，出演許多作品還獲得金馬獎影帝，但走紅後變得非常忙碌，很難有時間抽空回家一趟，加上和父親的隔閡一直存在。等黃渤有兒女後才明白，當初父親做的一切都是為了自己，只是一切都太遲，父親已經患有失智症，認不得人了。

黃渤在節目中提及父親生病一事，相當難過與不捨。(圖/翻攝自WeTV《忘不了餐廳》)

黃渤知道後非常的自責，放棄了上千萬的片酬照顧父親半年，不過這終究不是長遠之計，無奈迫於現實，黃渤還是將父親送到養老院給專業人員照顧，只能利用工作空檔抽空回家看望父親。孩子永遠是父母的軟肋，他們做的一切都是為了子女著想，所以趁父母還在世時，好好陪伴他們，不要讓自己後悔。