全國新冠病例爆發，16日基隆市新增90例新冠確診個案，市長林右昌表示，CDC公布與基隆相關有92例，當中1例是案32151是境外移入，1例案33272是外縣市已移出，因此實際上是90例，當中32例是居家隔離對象，同時，90例中有31例是家庭群聚，4例是友人群聚，本市職場2例，1例凱悅KTV群聚，9例是國小學生，13例與外縣市相關，疫調中25例，2例聯絡不上。

林右昌說明，友人群聚4例個案，案32132與案32473都曾同一確診友人聚餐，自行前往社區篩檢站PCR採檢陽性確診，案32544曾與確診友人到保齡球球館打球，匡列居家隔離間陽性確診，案32558與女朋友前往姑姑朋友的店做頭髮，事後得知姑姑的朋友確診，到醫院採檢PCR確診。

林右昌接著說，案32169是尚智運動世界衍生個案，因同居人確診，匡列居隔間陽性確診，案32124是70多歲女性清潔工，因同事與女兒確診匡列，凱悅KTV群聚1例案32133，與確診親友一同到唱歌，經匡列採檢後確診。

林右昌指出，果菜市場群聚3例，分別是案32144，是1名60多歲男性攤商，案32146與案32536都是40多歲男性攤商，分別與確診攤商聚餐，荊匡列居家隔離確診，目前已在果菜市場全面清消，產發處也跟市場攤商聯繫，要求全面性採檢。

林右昌說明，與校園相關共有9例，分別在4個國小中，都是同學群聚事件，分別也在安親班與補習班，跟去年情況差不多，與外縣市相關的確診案例共13例，分別是新北市1例、台北市8例、台東縣3例、花蓮縣1例，分別接觸外縣市確診個案，經匡列隔離檢測確診。另有25例仍在疫調中。

林右昌補充，目前基隆市居家隔離2805人，自主健康管理275人，15日全市篩檢站共計篩檢1873人，16日上午篩檢786人，快篩陽性通報5人，目前PCR檢驗中。