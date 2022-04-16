雪霸國家公園管理處與電信業者合作增設基地台，並增加通訊標示牌。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

近幾年國內登山風氣日盛，尤其是疫情影響，造就多座熱門夯山，雪霸國家公園管理處因應山友增多，與中華電信、台灣大哥大等電信業者合作，在九九山莊、中霸山屋等山區建構基地台，並設置通訊標示牌，以方便山友掌握通訊點。

雪管處表示，近年配合山林開放政策及提升山區通訊服務品質，與中華電信及台灣大哥大等電信業者合作，完成園區內九九山莊、中霸山屋等山區共構基地台。去年先就園區主要登山步道及周邊遊憩區森林步道，進行手機訊號品質檢測，包含觀霧遊憩區的林間步道、熱門登山路線的雪山線、武陵四秀線或荒野型路線的大霸北稜。

雪管處並新增可通訊牌示共90面，以方便登山民眾掌握沿途可通訊地點，也落實優化山區整體通訊服務品質的目標。

雪管處提醒，民眾從事戶外活動時，應於出發前，以智彗手機先下載登山相關的地圖或對外求援APP，並學習如何使用及判讀正確資料。如於偏遠山區從事登山活動，更應於事前謹記手機可通訊處，發生意外時方能有效對外求援，也能讓救難團隊可以更有效率地協助山難事件，避免憾事發生。

雪管處並提醒，因為雪霸園區山高水深，且園區主要登山步道的稜線為放射狀，當山友越過稜線或位處山谷時，手機訊號容易受到地形阻隔的影響而斷訊，甚至天氣惡劣轉變時也會影響訊號品質，目前尚無單一通訊器材可以滿足園區所有的通訊覆蓋度。若有計畫長程縱走或較長天數的登山溯溪行程者，更應事前規劃好登山計畫準備，包含通訊計畫或撤退應變計畫等，過程中也建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，以確保活動能順利完成、安全下山返家。