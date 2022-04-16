坤達（圖中）和表演〈放手〉的DD52冠軍團G.O.F合體。（野火娛樂提供）

《原子少年》精心準備DD52四團組曲，引起學姐們的騷動。（野火娛樂提供）

聚集Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪 、田一德4位導師的《原子少年ATOM BOYZ》即將播出，在首集中邀請到DD52學姐們來為原子少年應援加油，人氣團學姐Pinkfun所表演的〈波斯貓〉可愛又性感，讓原唱Ella上台尬舞嗆聲，「傳統貓不上台教訓一下性感小野貓怎麼可以！」

冠軍團G.O.F特地表演星際導師坤達的經典曲目，帥氣又性感的女版〈放手〉，直接讓現場氣氛嗨到最高點；性格女團H.U.R表演重新編曲的〈Turn Up〉舞台版，特別創作的新版饒舌詞，更讓原作原唱周湯豪大為感動，「她們的表現真的很好！」

為了不讓學姐們搶走舞台風采，原子少年們第 一個賽制「行星初現」，就是要靠各自星球特質的主題曲，來呈現出每團的實力，率先上台、特質是鄰家男孩的「地球」，以清新、陽光、看似輕鬆的舞台展現，讓舞力導師田一德大讚：「這舞蹈難度超高，他們卻笑著跳完，真的很厲害！」而走神祕花美男魅力的金星，則是在主題曲表演後加碼演出DD52四團組曲，引起學姐們的一陣騷動，並開心的舉手同意，「這個舞姿根本比我們還正！」

原子少年分團的8個星球以不同特質與強項區分，從片頭影片就可以看到8大行星的代表「天王星」高胥威、「土星」林煥鈞、「水星」洪禹翔、「海王星」鄭傑、「火星」夏浦洋、「木星」陳治廷、「地球」林佳辰、「金星」Nelson分別擁有獨特的「超能力」。《原子少年ATOM BOYZ》自4月17日起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。