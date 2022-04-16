主角們想盡辦法從鯊口中逃出。（威視提供）

今夏最血腥顫慄的海上驚悚片《鯊顫》由《月球隕落》、《深海鯊機》等堅強的製作團隊聯手打造，並邀請到曾拍攝《殲滅任務》、《殲獄行動》等多部動作片的導演詹姆斯努恩（James Nunn）所執導，描述5位到海邊渡假的年輕人，順手偷了2艘水上摩托車出海玩樂，卻因為玩過頭而導致水上摩托車故障，因此受困在海中央。除了要擔心如何返回岸上及脫水危機外，更驚覺他們早已成為嗜血狂鯊的鎖定目標，驚慌失措卻又無處可逃的他們，想盡辦法從鯊口中逃出。

除了擅長拍攝動作驚悚片，詹姆斯還曾擔任《深海鯊機》、《絕鯊47：猛鯊出籠》的執行導演，因此對於鯊魚及海洋方面的知識早已十分熟悉，也因此成為製作團隊在挑選本片導演的首要人選。導演表示，自己是個對劇本十分挑剔的人，最初看完劇本後給予了一些建議，沒想到後來收到修改版劇本，不僅針對建議進行改進，劇情還更加緊湊刺激，因而決定接拍。此外，接拍的另一原因則是因為導演是經典鯊魚片《大白鯊》的粉絲，希望透過《鯊顫》致敬這部鯊魚片始祖：「《大白鯊》是我最愛的鯊魚片，希望以《鯊顫》來致敬經典。」並笑言：「希望史蒂芬史匹柏不要生氣！」

超大尺度的正式預告14日曝光，驚悚血腥的畫面也讓網友興奮直呼「光看預告就坐立難安」、「好久沒有鯊魚片了，必看」，還有網友幽默留言：「看完預告後…這次我要站在鯊魚這邊了！」而5位年輕人的脫序行為也導致他們一個個慘遭鯊魚的無情襲擊，無處可逃的恐怖處境宛如鯊魚版《絕命終結站》。《鯊顫》將於5月13日在台上映。