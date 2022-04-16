香港天王劉德華可說是演藝圈內的無負評藝人，近日他善舉又多一樁，見視為乾爹、女星劉雅麗之父劉山本因新冠肺炎過世找不到棺材，便出手動用關係，幫劉山本圓滿處理後事，不僅出錢又出力，讓劉雅麗受訪時公開感謝對方。但近日似乎出現案外案，劉山本的女婿接受港媒專訪，怒轟劉山本的後事喪葬費都是由他一手負擔，更爆劉雅麗母女疑似吞了劉德華等人給的撫慰金白包，雙方各說各話。

劉山本生前有4房老婆，大房是在澳門明媒正娶的妻子，而劉雅麗的媽媽是第3房，8年前在拉斯維加斯結婚，2房則失聯，日前劉山本因新冠肺炎逝世，告別式上便出現3位遺孀所贈送的花籃。近日，劉雅麗受訪公開讚揚劉德華的新聞瘋傳，雖然是美事一樁，卻引來劉山本大房的女婿方錦培向《頭條日報》爆料，控訴劉雅麗母女根本在劉山本生前連去醫院都不肯探視，更別論負擔醫藥費。

劉麗雅和媽媽包曉華先前受訪公開感謝劉德華。（圖／取自《on.cc東網》）

報導指出，方錦培表示，劉山本過世後，劉雅麗母女行徑更誇張，「領遺體、捧遺照、跟靈車都不肯」，只會在媒體面前表演，「所有費用由我獨立負擔，有單有據作證」，並強調有4房作證，自己絕對不是抹黑劉雅麗母女。

方錦培指出，劉山本一開始入院治療時，劉雅麗母女有向朋友借了2萬元港幣當醫藥費，之後就沒再出錢，至於喪葬費，劉雅麗媽媽事後承諾交出親友轉帳和現場收到的白包，最後也只交出了3萬5左右港幣的金額，當他看到報導立刻發訊息質問劉雅麗媽媽為何沒有交出劉德華所給的白包？「沒想到她（劉雅麗母親）就發了脾氣說『這是生活費』，之後還封鎖我（方錦培）」。

方錦培表示，劉山本過世當晚，4房曾打給劉雅麗母女，問她們願不願意來見最後一面，沒想到得到回應是：「人都死了也沒用，還這麼遠」，又問她們要不要在告別式最後認領骨灰，劉雅麗母親竟說：「你要知道雅麗不是本叔（劉山本）的親生女兒」，令方錦培等人相當傻眼。

求證劉雅麗，她表示是對方看了報導誤以為劉德華包了葬禮費用，又以為她們私吞了劉德華給的錢，「其實華仔只是給了少少的白包錢，又因為疫情跟父親過世，華仔才想幫忙我媽咪」，解釋說：「華仔是借錢給我們，但講明白一點賣完房子就要還」，並痛罵希望對方不要再傷害她跟媽媽，「讓爸爸可以好好安息」。