1名女大生在《Dcard》崩潰發文，她在家上學校的遠端教學課程時，不小心將和好友的聊天紀錄分享到老師的教學畫面中，緊急關閉後，原PO發現她竟把老師分享的畫面也關掉了，直到其他同學提醒老師才重新開啟畫面，貼文一出，網友們紛紛留言分享自己上遠端教程的有趣經歷。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，由於現在疫情越來越嚴重，很多學校都開始網路上課，她們學校也是，日前上課時，原PO正好在和朋友聊天，突然瞥見line的聊天室下面有個「共享畫面」，她當下腦袋轉不過來，以為是什麼line的新功能，按下去後才發現，老師分享畫面直接變成她和朋友的聊天對話框。

原PO驕傲的表示，她當下火速地切掉了共享畫面，自以為老師和同學都沒有注意到，不料等她回神的時候，她竟把老師分享的畫面也切掉了，原PO當下因為非常的心虛所以不敢提醒老師，直到有同學向老師反應後，老師才從新分享畫面。事後她才知道原來這堂課會錄影留存，發文詢問網友們，該如何是好？

網友們看完後爆笑留言：「我也有不小心開麥過，那時候還在跟我弟吵架，發現的時候已經吵完了」、「我在唱歌忘記關麥，唱了5分鐘，結果老師說，謝謝妳的表演，唱得很棒！認真想找洞鑽」、「我們甚至有老師開鏡頭結果家人上廁所沒關門」、「我有一次上課被老師點名回答問題，然後回答完我朋友剛好打來，我一接電話就說：欸乾那老師有夠刁難人在那邊點人回答問題，結果下一秒老師就默默的說：同學你是不是沒有關麥克風」。