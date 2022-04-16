指揮中心昨宣布4月22日起參加進香團、旅行團及上健身房，需打完第三劑才能參與，有民眾痛批每天帶小黃卡上健身房很不方便，貼文引出網友說明其他能證明打過3劑疫苗方式，像是健保快易通APP、小黃卡拍照、數位疫苗證明、健保卡上也會貼貼紙。

一名網友在PTT上發文表示，台灣的疫苗小黃卡沒有護貝且尺寸太大，相當不適合攜帶，感覺很不方便，若天天帶著去健身房，一定很快就會爛掉，詢問大家「去健身房帶小黃卡，可行性高嗎？」

貼文曝光，網友們紛紛熱心回覆，不帶小黃卡也有其他方式能證明打過3劑疫苗「健保卡上明明也有貼紙」、「健保快易通app」、「小黃卡拍照」、「數位疫苗證明啊」。

健保快易通APP包含健康存摺、虛擬健保卡、健保櫃檯、健保改革日記、健保資訊運用及共享意願調查等多項功能，在疫情期間更建置「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」功能，便利民眾查詢疫苗接種紀錄、快篩及PCR檢測結果。