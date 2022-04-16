追求正妹，換來的是「追殺」！網路上流傳一段撩妹「失敗」語錄，男子突對心儀女子說「你是不是有狐臭啊」，女子傻眼回「你是不是有病」，男子才解釋「那你怎麼像狐狸一樣迷人」，失敗效果就像男生對女生說「妳真像垃圾車耶，讓人好想追妳」。

臉書「爆料公社」有網友分享1張近日瘋傳的對話圖，1名男子傳訊息對心儀對象說「嗨，美女」，對方則禮貌地回覆「你好，有什麼事嗎」，接著他竟然說「你是不是有狐臭啊」，女子被質疑染病氣炸，當場回嗆「你是不是有病」，接著男子才解釋原因，讓眾人看傻眼。

男子突對心儀女子說「你是不是有狐臭啊」，女子傻眼回「你是不是有病」，男子才解釋「那你怎麼像狐狸一樣迷人」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該男子接著才解釋「那你怎麼像狐狸一樣迷人」，他將狐狸與狐臭聯想在一起，還先是質疑女子有狐臭，如此撩妹手法讓對方氣炸，女子怒說「不會撩不要硬撩」，轉PO照片的網友則笑說「根本不會撩」。

其他網友則紛紛留言「說不定誤會他了，或許他真的愛狐臭」、「千年單身非你莫屬」、「狐狸那裡迷人，喵喵還比較迷人」、「憑實力單身，鑑定完畢」、「應該是故意要激怒妳的吧」、「這男的是腦袋破個洞嗎」、「這樣不是迷人，是薰人」；而醫師張適恆也留言說「憑實力單身之二『妳真像垃圾車耶，讓人好想追妳』」。