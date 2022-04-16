在經濟部貿易局支持下，首間「立陶宛商品展示中心」(Lithuania Products Center)本周在台北世貿一館盛大開幕，展示中心展出立陶宛具有優勢的五大產業製品，包括食品、雷射、木材、琥珀與生技產業，超過20家立陶宛優良製造商參與。開幕活動邀請全聯集團、開元食品、龍鳳食品等台灣知名食品經銷商共襄盛舉，展示間亮麗的設計以及立陶宛國旗紅綠黃的鮮明色調，吸引大批民眾圍觀。

台日立聯展，除了台灣外日本也颳起立陶宛旋風，本次商品展示中心還聯合日本擁有50年歷史的老字號餐廳DEL SOLE Corporation，其CEO暨立陶宛駐千葉名譽領事大河原毅也透過線上致詞表示，DEL SOLE推出使用立陶宛麵包與食材製作的波海風味餐點，並於4月開始連續舉辦一個月的試吃活動，為台日共同推廣立陶宛產品的最佳範例。

外貿協會董事長黃志芳於開幕致詞指出，台立關係持續升溫，許多立陶宛企業紛紛將台灣視為其拓展亞洲市場的重要據點，貿協已協助超過60家立商與我商媒合，促成多項實質交易。隨著「探索立陶宛商品」成為全民風潮，貿協趁勝追擊，今年推出「台立鏈結計畫」，透過線上的「立陶宛專區」平台及線下立陶宛商品展示中心，再搭配26項拓銷與產業合作活動，全力擴大台立經貿交流。

經濟部部長王美花致詞表示，台灣有堅實的製造基礎，包括半導體、ICT和5G，立陶宛擁有優秀的IT人才，雙方如能進一步合作，將是高科技的完美夥伴。而立陶宛將成為台灣拓展歐洲的重要據點。隨著立陶宛商品展示中心的開幕，台灣企業和消費者將對立陶宛的產品和品牌有更多的認識，大幅增加商業合作機會。

展示中心開幕活動受到立陶宛方高度重視，立陶宛農業部部長納維卡斯(Mr. Kestutis Navickas)、立陶宛經濟創新部次長內利屋普希內(Ms. Jovita Neliupsiene)以及駐立陶宛台灣代表處大使黃鈞耀也都線上參加致詞，表示對展示中心的支持。立陶宛農業部部長納維卡斯提到，立陶宛的食品具有國際及歐盟的高生產標準，台灣民眾對於立陶宛的甜食與啤酒相當喜愛，他希望未來台灣消費者能透過展示中心發現更多立陶宛的美味。立陶宛經創部次長內利屋普希內認為台灣是立陶宛切入亞洲市場的重要據點，她指出，立陶宛除了雷射產業，像是IT、資訊安全以及生技醫療產業都是立陶宛的重要發展產業，這點與台灣相當類似，她相信兩國的友誼可透過產業交流昇華。