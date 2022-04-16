中央今天（16日）公布宜蘭縣新增39人確診，但因有8案在昨天公布，實際上新增人數為31人，其中有23例待疫調釐清感染源，宜蘭縣長林姿妙昨天坦言醫療量能到了臨界點，今天她宣布，即日起依據中央指引啟動「確診個案居家照護專案」。

宜蘭縣衛生局表示，今天新增31人中，有3人是羅東晶園會館喜宴傳播鏈，其中有1人是警職，累計該喜宴已有3名警察確診，該傳播鏈確診數已達41人；31例中家庭群聚案有2人，補習班確診有3人，還有23例仍在疫調中。

宜蘭縣也從即日起，啟動確診個案居家照護專案，照護的對象以65歲以下無症狀或輕症且沒有懷孕或洗腎的確診者、同住的未確診者為主，將依據中央公布的指引執行。

由於有進香團從宜蘭出發，多人確診，今天衛生局也解釋說，該進香團是由台中的旅行社辦理，非縣內主動發起的旅行團，沿途邀請各宮廟組團參加，是有點類環島的宮廟旅行團，調查單位為彰化縣衛生局，參加的人員與足跡會了解後再縣民報告。