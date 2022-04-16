新華社報導，神舟十三號載人太空船返回艙16日平安返回地面。中國載人航太工程著陸場系統、太空人系統透露，針對神舟十三號太空人長期在軌駐留，這次搜救回收任務有太空人出艙方式新、醫監醫保模式新、返回時節應對新等三大新變化。

報導稱，一是太空人出艙方式新。與以往不同的是，神舟十三號太空人每出艙一名便被送入醫監醫保載體，盡可能縮短太空人出艙後在野外環境暴露的時間。

「太空人長期在軌飛行，身體會發生骨質流失、肌肉萎縮、免疫力下降等變化，給返回後的醫學監督和醫學保障任務帶來極大挑戰。」中國太空人科研訓練中心研究員、太空人系統副總設計師吳斌說。

二是醫監醫保模式新。酒泉衛星發射中心研究員、載人航太工程著陸場系統副總設計師卞韓城介紹，東風著陸場新研發了太空人專用座椅、太空人醫監醫保車、太空人醫監醫保帳篷，形成首選醫監醫保車、備選充氣帳篷、保底使用醫監醫保直升機的太空人醫監醫保保障新模式，為太空人度過著陸初期地面重力再適應這一關鍵時段提供更舒適的環境，為太空人後續身體恢復打好基礎。

神舟十三號搜救回收任務首次啟用第二代醫監醫保車，車內設施配備齊全，裝有溫度控制系統等。太空人乘升降梯進入車內，不再由搜救人員抬送。

三是返回時節應對新。這是東風著陸場第二次執行搜救回收任務，也是中國太空人首次在春季返回。針對額濟納旗春季多風沙氣候特點，著陸場系統事先開展搜救戰法推演，準備大風和沙塵環境救援保護措施。

卞韓城介紹，這次任務，東風著陸場組建了1支直升機分隊、1支固定翼飛機分隊、1支地面分隊共3支專業搜救力量，組建了1支著陸場週邊封控分隊、1支機動搜救分隊、1支搜救預備隊，協同完成搜救任務。此外，著陸區周邊旗、縣政府還組織了數十個民兵分隊，為專業搜救力量提供支援。