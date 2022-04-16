國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄16日新增58例本土確診個案，目前已被列為高風險區域，經過約1個月的討論，高市府已經準備好居家照護相關配套措施，高雄市長陳其邁宣布，將會採取全人照顧、分級醫療等兩大原則執行，預計18日正式啟動。

陳其邁表示，高雄市的居家照護會以全人照護及分級醫療兩大原則執行，當民眾採檢確診會立刻指派專責醫師以多次評估、全程介入的方式，執行從預防診治到處置的完整（身心）全人照護機制，而分級醫療部分則是把輕重症分流，保存不同等級的醫療量能，讓病人獲得適切關懷照顧。

陳其邁說明居家照護流程，民眾確診後，會由居家照護中心評估條件，不符合居家照護條件的民眾將會安排收治專責醫院或加強型防疫旅館，符合居家照護資格者，將指派基層診所專責，由醫師視訊診療評估病情並執行相關醫療關懷。

陳其邁進一步指出，若經基層診所診療評估後，確診民眾無身體不適情況，將居家照護到解除隔離，並執行7天自主健康管理，但民眾若出現身體不適，將會安排基層診所醫師診治，或由醫療照護中心處置，症狀改善可回到居家照護，但若症狀加劇或無改善，將安排收治專治醫院，預計18日正式啟動居家照護政策。