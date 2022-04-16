多數洗手台、流理台上方都會設計「溢流孔」，避免水滿溢出讓地板淹水。不過，有男網友往溢流孔噴灑殺蟲劑，沒想到下秒就有2隻大蟑螂從洞口竄出，噁心畫面曝光讓網友驚呼，「小強衝出來那一刻我差點閃尿」，也有網友建議，更換排水管才能防堵類似情況發生。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一段短片，並強烈建議「千萬不要Tag朋友來看」。從影片可見，一名男子往洗手台上方的溢流孔噴灑殺蟲劑，2隻大蟑螂瞬間從洞口竄出，且不斷掙扎，讓男子嚇了一大跳。

男子往洗手台溢流孔噴灑殺蟲劑，2隻大蟑螂瞬間從洞口竄出。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

短短25秒的影片中，約有7隻蟑螂因受到驚嚇而從溢流孔竄出，甚至逃出洗手台，讓不少網友驚呼，「嚇死每隻都好大」、「小強衝出來那一刻我差點閃尿」、「這樣會讓我刷牙洗臉有陰影啦」、「以後怎麼面對洗手台」、「廚房流理台也是，那個洞很小 看到蟑螂想從那裡鑽出來，趕快拿膠帶封起來」、「有次小孩手癢，把肥皂泡泡灌進去也跑了好幾隻出來」。

也有網友建議，更換連接水管也能避免類似情況發生，「因為排水管沒有做s型彎管」、「沒有存水灣當然蟲蟲飽滿」、「換水管吧，動物爬不上來，也可以阻止異味」、「排水管沒存水彎，直通化糞池，當然會有這個問題，一直噴殺蟲劑也沒用，水管換掉比較快」。