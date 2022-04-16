疫情增溫，中市加開快打站，百歲人瑞也來打第3劑 。（陳淑芬攝）

因應疫情增溫，台中市加開快打站，大肚區大東社區快打站16日來名百歲人瑞來打第3劑疫苗，成為焦點。102歲饒老先生由兒子推輪椅來打疫苗，果然薑還是老的辣，他還輕鬆與工作人員寒暄問答。大肚區長白峨嵋表示，饒老先生身體硬朗，前排牙齒還都是「原裝」的，現場民眾見人瑞也來打疫苗，都相當開心。

台中市在16日起一連兩天在各區加開40多個快打站，為設籍中市30歲以上民眾，施打第三劑默德納疫苗。設在大肚區大東社區活動中心吸引不少民眾前來施打。上午10時許，出現1名嬌客吸引在場人士目光。

住在大度區自強里的饒老先生，1920年出生，今年102歲，他安然地坐在輪椅上由兒子推進快打站施打第三劑疫苗。工作人員看到證件資料，發現是百歲人瑞來打疫苗驚訝不已，據了解，饒老先生施打前2劑疫苗都沒有嚴重的副作用。

饒老先生的兒子說，父親雖行動不便，但身體很健康，只要是出太陽的好天氣，就會要求看護推他出門走走。饒老先生對施打疫苗並無畏懼之情，還輕鬆地與工作人員寒暄，雖然語詞略含糊，但精神奕奕。

在場關心施打疫苗狀況的白峨嵋，熱情向饒老先生致意，還幽默地說：「牙齒比我還好」，門牙、犬齒還很完整，都是「原裝的」，引來現場人士會心一笑。

白峨嵋表示，此波造冊通知中市30歲以上民眾到快打站施打第三劑疫苗，該快打站施打成效不錯，約有4成民眾前來施打，其中以65歲以下站約8成。