味全龍「龍王」王維中擔綱主場開幕戰先發，這也是他本季首度一軍出賽，最終用87球投4.2局失5分承擔敗投，原本他希望能用這一勝替媽媽慶生，可惜事與願違，但他認為除了首局外，其餘的投球狀況都還不錯，至於下一場先發用球數將提高至100球左右，他也自信的說沒問題，「現在就是很積極的要把球速丟回來。」

王維中開季慢熱，直到昨天才在一軍出賽，前幾場二軍出賽球速也不如以往，昨天主場開幕戰，他首局直到面對樂天桃猿第5棒梁家榮才出現超過140公里的球速，第2局起球速才逐漸加溫，此役官方測到最快球速146公里、球隊則是有測到148、149公里。

總教練葉君璋認為，王維中只有在首局進入狀況比較慢，「整體來說我覺得還不錯，第2到4局的投球內容、位置也都還可以。」葉總也說，雖然王維中對上桃猿結果不理想，但也不愧刻意調動輪值，「因為他是『王』，就是王牌，不會因此改變策略。」

王維中指出，昨天控球比較大的問題是在二縫線速球投不進好球帶，「今年在二軍有多一個球路，上次在二軍丟得不錯，所以昨天就想說試試看，結果都投不進去好球帶，唯一1顆投進去的就被林承飛敲安。」

昨天也是王維中首度與陳冠宇同場競技，最終陳冠宇以6局失2分勝出，王維中也有觀看陳冠宇的投球，從中吸取經驗，他也誇讚陳冠宇投得真的不錯，「滿喜歡他的直球的，很敢衝。」

新球季首度亮相，媽媽也特地從台東到台北看比賽，原本王維中希望能夠用本季首勝球送給16日生日的媽媽當生日禮物，可惜事與願違，「這次是她第2次來看我比賽，比完賽後她跟我說『不要受傷，這就是最好的結果。』不管是教練還是家人都很關心我手的狀況，現在是完全不會不舒服。」

昨天賽後王維中也在社群媒體上放上與媽媽的合照，也透露當初會選穿16號就是因為那是媽媽的生日，展現難得感性的一面，他說：「自從開始打球後，一年見不到家人幾次，旅外時更不用講，大概除了2020年外，1年都見不到爸媽1個月，所以很把握能與家人相處的時刻。」