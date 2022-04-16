這驚人歡愉聲，鄰居嚇到只差沒報警！網路上流傳1段影片，1戶住家內傳來連續不斷的女子「慘烈」叫床聲，音量大到鄰居傻眼錄下影片，網友不斷轉發笑說「這家暴真的很嚴重，請注意音量」，其他網友則回「拍攝者不救」、「看來很嚴重」、「好可怕的聲音」。

臉書「爆廢公社二館」有網友分享一段抖音影片，影片中一戶住家傳來「淒厲」的女子叫聲，不時還伴隨著身體碰撞聲和物品敲擊聲，女子過程中不斷放聲大叫，驚悚音量讓鄰居嚇壞，鄰居拍下影片放在抖音平台，而原PO轉發在臉書上笑說「這家暴真的很嚴重，請注意音量」，隨即引發討論。

網友紛紛留言笑說「看來很嚴重」、「拍攝者不救」、「聽到這種叫聲，我會軟掉」、「好可怕的聲音」、「我真的覺得要叫可以，但麻煩叫好聽一點」、「聽這聲音感覺應該是上了年紀的大娘」、「都不怕鄰居知道嗎」、「太慘了，似乎…升天了」、「半夜不能看這個會嚇到家中老人家」、「這是真的被打吧」。

先前也有女大生在網路陳述，她所租的套房隔音很差，幾乎每天都能聽到某1間鄰居的叫床聲，「聲音根本就像她們在我房間做一樣，大聲又淒慘」；桃園市龍潭也有民眾上網抱怨鄰居凌晨4點竟大力播送叫床聲，吵得整棟樓住戶不得安寧，怒罵「你們要做可以，但請控制一下音量，像是被強姦」。

租屋走廊迴盪叫床聲 害羞音檔曝光她嘆：鄰居們都在輸贏