外資券商報告一面看好台積電，今年來卻賣超49萬6730張股票，相當於新台幣逾8兆元現金，引發外界質疑是兩手策略。法人分析，其實外資持續賣超台積電，關鍵因素並不在基本面，而是美元的升值與升息。

台積電近來引起市場關注有兩件事，一是外資券商報告看多台積電展望，外資卻大賣台積電股票；一是14日台積電舉行法人說明會，釋出全年美元營收有機會超過展望的25%至29%高標利多訊息，15日股價不漲反跌，以下跌11元作收。

盤點外資賣超台積電，大致可分為3個面向。法人認為，美國10年期公債殖利率逾2.8%，但台積電現金股利殖利率卻低於2%，外資買美國公債優於持有台積電配息，自然會引發投資部位的轉換。

其次，美國聯邦準備理事會（Fed）升息，從偏鷹派到極鷹派，帶動美元升值，資金流向美國金融市場，台積電是美國指數股票型基金（ETF）投資海外標的的最大權值股之一，這類被動型基金要轉出資金回到美國，首先考慮最方便的變現股票就是台積電，基本面再好還是敵不過調節賣壓，成為外資提款機。

另外，依據外資的規模、性質，有偏向買方、賣方市場的情形，一檔大型退休基金規模動輒上百億、千億美元，外國專業投資機構也有不同類型，加上主動型基金、或是依據MSCI等指數編纂公司的指數成分股比重調整持股的被動型基金，買、賣超的原因可能都不在股票基本面因素，而是以調整各市場權重的角度為考量。

再回到外資券商報告與外資客戶不同調的問題，也就是外資券商出具調高台積電目標價的報告，外資客戶卻賣超台積電，引發立委質疑是否有坑殺小股東的嫌疑。

法人直言，外資券商與外資客戶不必同調，外資客戶只是參考券商報告，但最終的買賣投資決策仍是客戶自行判斷。

金管會主委黃天牧先前在立法院財政委員會答詢時證實，證交所已要求9家出具看好台積電研究報告的外資券商，在4月23日前交報告，解釋研究部報告與自營部進出是否有不當的關聯。

台灣證券交易所網站顯示，外資4月以來賣超台積電10萬6820張，本週賣超台積電4萬3118張，但外資券商自營部交易量皆為零。

證交所主管表示，外資券商報告看多台積電，但客戶不見得會按照報告的目標價，或買進、賣出建議去做，基本上只要外資券商自營部沒有做出與報告反向的操作，大致就沒有爭議。