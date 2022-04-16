一代武打巨星「獨臂刀王」王羽，5日驚傳病逝，享壽80歲，一生精彩的他，情史也十分豐富，資深媒體人麥若愚近日就在節目談起他第一段婚姻和林青霞的一段情。

麥若愚在《命運好好玩》提到王羽第一任妻子，是香港已故60年代大明星、學生情人林翠，兩人在一起時，林翠還和導演秦劍有婚姻關係，因此受到外界強烈指責，不過林翠表示因為秦劍好賭成性，早沒夫妻關係，王羽也堅定稱會和林翠白頭偕老。

兩人結婚後，育有3個女兒，其中大女兒是玉女歌手王馨平，不過僅維持5年半就離婚，分開原因雙方說法不同，林翠表示王羽會家暴，王羽卻稱林翠轉性，但林翠堅決否認同性戀，而林翠1995年時因為氣喘病逝。

另外，王羽和林青霞有過一段情，據傳是林青霞打電話倒追，不過王羽認為自己負面形象恐會影響女方，才緊急切斷半年情，但麥若愚表示，林青霞去香港出外景時，王羽一路從台灣追到香港再到菲律賓，還租名車載林青霞遊車河，「那個時候她也沉浸在王羽的追求當中」。

不過兩人分手內幕是，因為林青霞媽媽反對，林媽媽覺得王羽已經有3個孩子，「你叫我們青霞去做後母嗎？」另外就是王羽因酒店風波鬧上新聞版面，林媽媽覺得男方喝點酒後，又會登上社會版面，「但我們家青霞不能」。

而王羽第二段婚姻，是和小17歲王姓空姐，不過婚姻維持10多年後，王羽在某年的耶誕夜當天，到派出所報案，並找警察陪同他去捉姦，之後控告兩人通姦罪，最後和解收場，王羽也離婚了。

許聖梅也表示，之後她和王羽聊過，抓姦背後是「有隱情」的，王羽無奈嘆氣表示，因為是王姓空姐已經做到很絕，她先要去爆料王羽有一些踩在灰色地帶的事情，加上還有很多問題，他才決定親自去抓姦。