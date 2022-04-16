國民黨主席朱立倫昨赴高雄參與藍海戰鬥營，和長期扎根中南部基層的青年深入交流。對於這群年輕世代，朱立倫期許，期待未來的國民黨，有年輕世代的戰力加入，一起打拚，讓台灣更好！

朱立倫今指出，這段時間，國民黨致力於培育黨內青年，備戰年底選戰。昨天他來到高雄參與第二場藍海戰鬥營，和長期扎根中南部基層的青年深入交流，他們正是國民黨的新希望，他也與這群年輕人分享在基層打拚相當重要的三件事：

首先，朱立倫稱，是認真，年輕議員、民代們在地方打拚，最重要的就是有衝勁，切勿忘記選民對國民黨的付託，認真努力打拼，繼續把國民黨在地方基層紮根。

朱立倫說，其次是團隊精神。一個人要當超級巨星可能很有亮點，但當要推動很多的提案、政策，要靠同伴們一起幫忙，很多的地方建設需要大家共同相挺，所以一定要發揮團隊精神，「國民黨好，黨團好，我就好」。

最後，朱立倫強調，是有內涵。國民黨要有支持的力量，成為言之有物、提出具體的好政見，如同國民黨關切台灣能源與空污議題，走遍北中南提出務實解方。

朱立倫鼓勵所有年輕參選人，要成為更好的民意代表，以認真、團結、有內涵的態度，為民眾的權益奮鬥！期待未來的國民黨，有年輕世代的戰力加入，一起打拚，讓台灣更好！