大陸國家外匯管理局副局長陸磊，在清華五道口全球金融論壇發表《中國金融政策報告》，指需關注多方面風險挑戰。外部方面，全球通膨超預期、普遍性上升；俄烏衝突導致全球能源價格和糧食價格快速抬升並保持高位波動；美國聯準會將可能快速、大幅升息和縮表。而Omicron 導致中國面臨輸入性疫情壓力增大；經濟轉型過程中金融風險壓力不容忽視，房地產市場穩地價、穩房價、穩預期仍然需付出一定努力。

陸磊說，面對複雜多變的新形勢和新挑戰，要進一步發揮金融體系的基礎性資源配置和風險管理功能，增強服務實體經濟的能力。金融機構方面，要更好進行跨期資源配置和風險管理；金融市場方面，要提高競爭力和吸收風險的能力；金融管理部門要保障金融體系平穩健康運行，加快《金融穩定法》落地實施進程，加快建立符合中國國情的金融穩定保障基金。

陸磊指出，今年以來中概股市場大幅波動，尤其是在3月10日美國證券交易委員會對中概股退市風險名單披露後，中概股集體經歷了新一輪暴跌。在市場動蕩下，監管部門不斷釋放正面信號穩定市場，堅持資本市場高水平開放，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境，促進中概股市場企穩反彈。