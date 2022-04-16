台南市知名美食街區國華街16日依舊充滿逛街人潮。（程炳璋攝）

台灣準備與新冠肺炎病毒共存，本土確診數連2天破千例，台南市16日確診增為28人，適逢假日，飯店住宿以散客為主，整體住宿率下滑約1、2成，餐廳團客多延期或加大用餐距離。

台灣本土確診數再度破千，觀光業再度拉警報，疫情嚴峻適逢周末假日，台南市假日遊客數屢奪冠的國華海商圈，街頭仍出現逛街人潮，以年輕人居多。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，16日住宿率略減1至2成，尚未有明顯下滑，旅宿業者只能做好防疫消毒工作，撐過這波疫情高峰。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，台南市最近遊客型態由團客改為散客居多，民宿生意最不受影響，但連2天本土確診破千例，散客仍略減，旅宿業平均約減少1至2成。中西區各條著名逛街區如國華街、海安路、河樂廣場等街區，除了外地遊客外，還有在地購物的社區型民眾，每逢假日都會湧現人潮。

51勞動節連假將屆，旅宿業者擔心疫情持續延燒，將影響連假的觀光人潮。郭貞慧表示，勞動節連假3天，只有勞工族群放假，軍公教與學生都沒有連假，降低家庭結伴出遊意願，過去勞動節本來就不會有太多的觀光出遊潮。接續的端午節假期住宿率，還需觀察後續疫情發展。

台南市住宿率略受影響，餐廳團客訂位也稍調整，有的團體宴會延期舉辦，有的則用餐人數減少，桌距拉大，降低感染風險。