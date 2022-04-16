第34屆信誼幼兒文學獎今揭曉，圖畫書創作獎，翁藝珊的《阿嬤家》、李慢的《掉了》及林倩誼的《神奇的黑色鉛筆》等3件作品均得佳作，每人可獲5萬元獎金；圖畫書文字創作獎，由游書珣以童詩《陀螺》獲佳作，可得2萬元獎金。今年這兩個獎項的首獎均從缺。

這屆參賽作品共收到345件，包括圖畫書創作107件、圖畫書文字創作238件。信誼基金會董事長張杏如表示，30餘年來，圖畫書不僅獲社會普遍關注，在台灣出版產業中更是一枝獨秀、逆勢成長，成為走向世界、向世界發聲的一股動力。

新詩常勝軍游書珣，4度叩關後以童詩集《陀螺》獲得文字創作佳作獎。《陀螺》以11首童詩匯集而成的作品，透過擬人化手法，直白通透的口吻活化了樹木、落葉、石頭、鞦韆、溜滑梯、蚊子…等孩子熟悉的日常物品，而獲佳作獎勵。

《陀螺》作者游書珣，屢獲多項文學獎新詩大獎，多年來一直嘗試寫童詩，卻總寫不好。回想早在小學四年級便曾創作童詩，長大後反而不知道怎樣寫。直到當母親後，漸漸才找回童詩語感和童趣。在陪伴孩子過程中也領悟出：「不管哪一種類型的詩，都應該用最單純的文字講出最深刻的事。」

翁藝珊以懷舊故事《阿嬤家》獲圖畫書創作佳作獎。她表示，第一本圖畫書出版後，創作心情也隨著銷售排行榜波動，從興奮漸漸變成焦慮、畫不出東西來。很感謝圖畫書先進鄭明進老師的期勉：「不管是電影導演還是作家，一生的經典代表作都只有幾部，要超越上一本作品，急不得，慢慢來。」翁藝珊像吃了顆定心丸般，才慢慢找回創作的靈感。

6年後再次參賽，李慢以兒子的成長故事《掉了》贏得佳作。《掉了》代表了二種含意，東西掉下去、把東西弄丟。生活中經常會因詞語的涵義不同而產生語言的誤解，親子間相處也常因語言誤解而生摩擦，或產生未預期的趣事。從構思到完成，《掉了》只花不到3個月的時間，動機很單純，只想讓孩子享受故事的趣味，翻頁間可以哈哈大笑。

30出頭的林倩誼以《神奇的黑色鉛筆》獲獎。神奇的黑色鉛筆是小鼴鼠的塗鴉筆，有絕佳的想像力，也表現了消除災難的勇敢機智。