澎湃新聞報導，在本輪異常艱苦抗疫，吉林省16日舉行疫情防控工作第37場新聞發布會，省委宣傳部常務副部長張寶宗提到6個「必須」：必須堅持中共黨的全面領導；必須堅持動態清零總方針不猶豫不動搖；必須堅持人民至上、生命至上；必須堅持科學精準、以快制快；必須堅持實事求是、綜合施策；必須堅持扁平化組織動員指揮體系。

張寶宗分析，必須堅持黨的全面領導。深入學習貫徹習近平總書記關於疫情防控的講話指示精神，任何時候任何情況下都不能含糊、都不能動搖。

必須堅持動態清零總方針不猶豫不動搖，這是當前最經濟最有效的辦法，必須堅決執行到位、絲毫不能動搖，努力用最小的代價實現最大的防控效果。

必須堅持人民至上、生命至上。始終把人民放在最高位置，堅持以人為本，主動瞭解群眾需求、及時回應人民關切。

必須堅持科學精准、以快制快。採取更加適應奧密克戎變異毒株傳播特點的有效舉措，同時間賽跑，做到日清日畢、日清日結。

必須堅持實事求是、綜合施策。發現一起、報告一起、處置一起，堅持「快、準、嚴、細、實」原則，嚴格落實應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管盡管要求，全面築牢疫情防控防線。

必須堅持扁平化組織動員指揮體系，堅持全省一盤棋，實行省級領導包保責任制，建立「五級書記抓防控」機制，實施市（州）對口包保長春市、直接指揮策略，以縣市區為作戰主體，以社區為作戰單元，風雨同舟、眾志成城，凝聚合力抗擊疫情。充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，形成上下貫通、一抓到底、規範高效的運行格局。

早前的4月15日，吉林省委書記景俊海指出，本輪疫情是該省常態化疫情防控以來遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的突發公共衛生事件，吉林全省堅守一個共識、傳遞一個聲音——科學精準、動態清零，堅決遏制疫情蔓延。4月14日，吉林省宣布實現社會面清零，據官方統計，這經過了45天的艱苦鏖戰。起初兩周，全省陽性感染者就突破萬例，4月初超過5萬例。