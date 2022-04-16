為強化民眾防災防火觀念，提升民眾防災應變能力，北市消防局與台大公館商圈發展促進會16日共同舉辦「公館防災安居永續，全民集氣五告給力」社區防災園遊會，活動結合各式防火防災宣導攤位與操作體驗車輛，藉由闖關集點方式，使民眾對防災及居家防火安全有更深一層的體認，副市長黃珊珊也到場參與。

闖關活動有推廣下載三大救命(視訊119App、全民守護者App及行動防災App)、用電(延長線)安全宣導、CPR暨AED操作體驗、住宅用火災警報器功能與維護、預防煮菜燒焦、認識防災公園、地震應變、1991災害應變報平安服務操作及家庭逃生計畫製作等等攤位，還有地震體驗車的保命三部曲、防火宣導車的射水體驗等。

消防局表示，「視訊119 App」在遇到急難救助需撥打119協助時，即使無法確定報案位置，經由視訊報案服務將災害影像、照片及報案地點GPS座標，傳送至119救災救護指揮中心，可以縮短消防人員到達災害現場時間；「全民守護者App」能透過App通知周邊具有CPR急救技能之志願者，在救護車到達前為待救者第一時間實施CPR或AED電擊；「臺北市行動防災App」可以獲得第一手災情資訊；下載「臺北防災立即go」電子書，學習更多防災知識。

消防局表示，希望透過本次活動能灌輸民眾正確的防災觀念，臨災時能自助、互助及助人，以提升全民防災意識及應變能力。