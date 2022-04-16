中央流行疫情指揮中心14日宣布輕症分流政策，新冠輕症或無症狀患者居家照護即可，新北市率先表達試辦，一時間全台縣市首長是否跟進說法不一，16日基隆市長林右昌提出「COVID-19無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活支持服務計畫」，已將計畫提報，呼籲中央盡快核定。

基隆市長林右昌表示，隨著新冠疫情持續擴大，集中檢疫所與醫療量能需要保護，基隆市政府擬訂計畫，希望無症狀與輕症新冠患者，可以在家渡過病程，但需要配套，基隆已因地制宜方式制訂，有兩大重點。

林右昌強調，首先在現有居家隔離與居家檢疫基礎上，強化無症狀或輕症確診者生活照護服務，其次在居家醫療，整合了醫院與基層診所，先與基隆長庚醫院合作遠距醫療系統，再和基層醫療診所合作，就能讓無症狀或輕症的確診者在居家附近，就可以指派或安排相關的服務與關懷。

可優先使用對象，林右昌指出，目前規劃是要符合CDC提出3項條件相同，包含，居隔期間陰轉陽者，能夠留在原家戶接受照護，解隔前因轉陽者，已經到了病毒發作最後期，論上感染力較低，也能留在原家戶接受照護，新增案例中沒有症狀的確診者，也符合居家照護條件。

林右昌說明，整體計畫規畫好後會設立服務專線，採單一窗口方式進行，除了進到醫療端之外，相關的社會支持，包括物資的協助、垃圾的清運等等疑難雜症，都可以透過服務專線來提供協助。

林右昌補充，基隆採取因地制宜的方式執行，主要因基隆不是直轄市，跟新北市有資源上落差，除非中央能在很短時間內，有全國能夠通用運作平台，基隆目前先就已有資源上著手。