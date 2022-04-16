為了強化貨物移動安全，關務署表示，海關執行物聯網全時監控計畫，今年7月1日起分區試辦，由台中關開始、緊接著基隆關、高雄關、台北關等。

關務署表示，物聯網全時監控建置計畫為全新商業服務型態，由政府統一訂定產業標準，業者提供貨櫃(物)保全服務，為設備供應商及陸路運輸業者創造全新商機。未來載運海關監管貨櫃(物)之聯結車，均將要求登記為保稅運貨工具並依法安裝即時追蹤裝置，依海關指示配合辦理駕駛登入、貨櫃加封及解封作業，以確保貨物移運安全。

關務署說明，業者於安裝即時追蹤裝置後，其貨物動態及貨櫃保全狀態皆可由海關即時監控，降低走私風險，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物進行有效監管。為鼓勵業者參與強化貨物移運安全，海關將進一步研議相關獎勵措施，減輕業者資金負擔。

為了鼓勵貨車安裝即時追蹤系統，關務署表示，自2023年與2024年爭取鼓勵獎金，2023年預計爭取900萬元的預算作為獎勵金，2024年則依業者參與情況與意願擴大爭取獎勵金，提升業者參與意願。參與的業者將依規定完成車輛及駕駛登錄作業次數達到海關的指定門檻，至少要10次以上，每車每年最高補助獎金1萬元。

海關規劃於7月起分階段推動前述計畫上線營運，籲請業者儘速安裝即時追蹤裝置共同打擊不法。