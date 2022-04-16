新北確診者遊金門3天 縣府緊急匡列7人採檢全陰

新北確診者遊金門3天 縣府緊急匡列7人採檢全陰

金門今天再傳出有新北市確診個案於4／11至4／13登島自由行，縣衛生局火速匡列7名居家隔離者，並在完成PCR採檢全呈陰性後入住防疫旅館，同時通報環保局和鄉鎮公所清潔隊在足跡場所完成清消，呼籲鄉親做好防疫措施，但毋需過度恐慌。

縣府說明，金門縣衛生局在今天上午接獲新北市轉介，確診案號31242，年約40多歲男性個案曾於4／11至4／13到金門自由行。他是在4／11搭乘立榮航班B7-8819抵達金門，當日有咳嗽及喉嚨痛的症狀，4／13搭乘立榮航空B7-8820回台，因身體不適，自行在家快篩陽性後至醫院PCR陽性確診，個案已完成三劑COVID-19疫苗接種（BNT、BNT、Moderna）。

縣衛生局針對該案到過的足跡包括慈湖、模範街、獅山砲陣地等共同場域，已陸續完成環境清消。用餐地點則有山西拌麵長榮商行（4／12中午12時許）、喜悅小館（4／12晚間18時）、金山找咖啡廳（4／13下午13時許），以及入住的「落番至南洋」民宿，也於今天上午匡列居家隔離者共計7人，3PCR採檢陰性，結果均呈陰性，均於採檢後入住防疫旅館。

縣府說明，至今金門4例確診者，已有3例痊癒出院；另外還有1例在金門醫院治療，狀況穩定。4例確診者匡列之居家隔離者已全數解除居家隔離，進入7天自主健康管理。

衛生局指出，縣內禾心診所及康橋診所為中央指定之社區定點發放公費COVID-19家用快篩試劑之合約院所，鄉親倘有呼吸道等症狀者可前往掛號看診，由醫師評估有必要者發放快篩試劑。

該局並提醒，中央疫情指揮中心於4／15公佈第1（醫事人員）、2（中央及地方政府防疫人員）、3（高接觸風險第一線工作人員）、7類（維持國家安全及社會機能正常運作者）對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所（域）之工作人員，務必在4／22日完成COVID-19疫苗追加劑（第3劑）之接種；另屬於會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，經評估具有較高傳播風險者，於4／22起要求符合接種年齡之參與者皆需完成COVID-19疫苗追加劑（第3劑）接種。