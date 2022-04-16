最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安若參選台北市長，他和潛在對手、衛福部長陳時中的支持度相差不到3個百分點，引發各界關注。東華大學教施正鋒認為，民進黨有中央執政的優勢，若形成三腳督局面，民進黨還是有機會；國民黨立委李貴敏則說，台北市副市長黃珊珊是她的學生，自己還算了解她，並指黃因為職務所以有很多曝光的機會。

《ETtoday》日前公布的民調結果顯示，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣以44.2%的支持度領先陳的39.2%，兩人支持度差距5.0%。如果黃珊珊加入戰局，黃的支持度為20.7%，蔣為35.0%，陳為32.1%。現今蔣萬安仍是第一。

施正鋒15日接受《中天新聞》訪問時表示，選戰到了最後的時候，有時候會出現棄保，有時候則是三腳督。一開始的時候，情況還不是那麼明顯，前總統陳水扁參選台北市長時，是抱著試試看的態度，「最後當然有棄保，民調會上來，這是我們不知道的，可能會有一些變數」。

施正鋒認為，黃珊珊還有努力的空間，除了資源以外，她過去到現在行政磨練，也讓人家覺得說至少還可以看得到。這不只牽扯到六都，未來2024總統如果真的要合作，必須要通盤協調，如果是三分天下，民進黨在中央執政，可以以逸待勞；在野黨的部分，棄保是有點無奈，整合會比較好聽，否則在三腳督的局面下，民進黨還是有機會，因為他們的資源比較多，也掌握媒體。

李貴敏接受《中天新聞》採訪時則說，她一直以來提倡的就是在野大聯盟，經過民進黨執政這麼多年，看到這麼多民不聊生，這時候一定要讓在野黨有執政能力，有政黨輪替。李貴敏更說，「提到黃珊珊，她是我學生，我還算滿了解她」，李貴敏指出，黃珊珊畢竟現在是副市長，有多行程能曝光讓人民看到。