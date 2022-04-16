雲林縣16日新增5例本土確診個案，2案為15日麥寮鄉喜宴確診案後續，其中1案為新娘本人；1案為北港高中學生傳給父親；另2案為虎尾鎮2名同住女性。

雲林縣新增本土確診個案5例分別為案32364、33062、33061、33381、33382。案32364、33062均為30餘歲女性，2人大部分時間都在虎尾鎮公安里住處，案32364曾到過虎尾7-ELEVEN圓真門市，案33062到過高鐵雲林站。

案33381、33382均為麥寮鄉一分利餐廳喜宴確診案後續，2人足跡主要在一分利餐廳、台西鄉蚊港村。案33381為60餘歲女性，出現咳嗽症狀，至醫院採診確診；案33382為30餘歲新娘，因同事確診被匡列居家隔離，採檢PCR結果陽性，目前安排在集中檢疫所隔離治療。

案33061為北港高中確診學生案27983的父親，被匡列居家隔離，出現咳嗽症狀，至醫院採檢PCR結果陽性，安排在集中檢疫所隔離治療，沒有相關足跡。