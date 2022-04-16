黃偉晉今擔任一日店長。（TAKASHIMA高島提供）

黃偉晉將於下月舉行首場個人專輯演唱會，今（16日）受邀擔任「TAKASHIMA高島按摩椅」台中大遠百櫃位一日店長，除了敬業地向大家介紹按摩椅，他也親自在現場體驗，大方分享自己足底按摩經驗：「有些師傅會按很大力，再痛我都會裝沒事，想說好像越痛越有療效，結果很多次按完就『掰咖』。」笑稱自己可能是「M」屬性（被虐），但這套按摩椅讓他舒服又不會掰咖。

他回想有一次去泰國玩，和朋友預約了很高級的按摩：「是純按摩，但是要我們換的內褲好透明，好尷尬喔。」幫他們服務的阿姨很專業，只是每當按到大腿內側的敏感部位，「我就要控制自己不要胡思亂想，因為太舒服，雖然跟情慾無關，但又很怕不小心會有生理反應，所以我整個按得很壓抑，要想像自己在受苦受難，讓自己冷靜一點，明明很舒服，卻是很痛苦的一次」。

現場主持人邀請消費者一起體驗按摩椅，並與黃偉晉進行神隊友唇語猜字遊戲，由黃偉晉出題讓消費者邊體驗按摩椅邊猜題，消費者表示按摩椅太舒服了根本無法動腦思考猜題，讓認真賣力出題的偉晉又急又好笑，現場相當逗趣熱絡。下個月就是母親節，黃偉晉說雖然媽媽已經退休，每天還是辛苦地在家吸地、拖地，把整個家打掃得很乾淨，「我房間有一台按摩腳的機器，我都跟家人說想用的話可以拿去，可是不知道他們有沒有用，剛好趁著這次，真的可以買一台來慰勞媽媽」。