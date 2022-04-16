新冠疫情全國爆發，17日新增1199名本土個案，行政院決定徵用快篩試劑，多個縣市也都在紛紛強調庫存不足，基隆市長林右昌強調，市政府目前所剩不多，已經緊急提出調撥5萬劑，希望中央盡快能核定發放。

日前基隆市執行愛心篩檢計畫，在社區發放20萬劑快篩，成效良好找出多名社區個案，然而碰上各縣市搶快篩，林右昌說，基隆市政府目前手上快篩試劑所剩不多，還夠使用幾天，已向中央緊急申請5萬劑，希望能盡快取得。

另外，林右昌曾提出校園快篩計畫，希望讓無法打疫苗小朋友，能夠隨時監測自我健康，對此林右昌強調，雖然中央流行疫情指揮中心專家，正在評估12歲以下是否能接種疫苗，但目前所有小朋友仍都沒有疫苗保護力。

林右昌強調，小學快篩計畫不論在校園端、老師端、家長端反應都非常熱烈，都認為是很好的作法，能在疫苗沒有施打前，規律監測小朋友身體健康，雖然目前已經跟中央提出計畫，但沒有收到回應，希望能收到答覆盡快實施。