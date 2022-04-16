湧言會民進黨大岡山市議員參選人林志誠（左）與立委趙天麟下午持續掃街拜票。（林瑞益攝）

民進黨市議員初選民調即將於今日晚間6時登場，「邁向過半大聯盟」成員夥伴前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜，以及大寮林園市議員參選人洪村銘在上午得知民調順利過關後，下午到大岡山為陳慶鴻加油，這令身為男子的陳慶鴻不禁感動地哭了。林志誠也有陳政聞、婦宣隊幫忙催票，拚到最後一刻。

對於夥伴們最後一天全部集結共同支援自己，陳慶鴻相當感謝，也很感動，他哽咽回應，真的非常謝謝大家這麼幫忙，夥伴們的付出讓他十分感動，雖然臉、手部都出現曬痕，但同伴的感情令他動容。

陳慶鴻下午持續掃街，他向大岡山的民眾請託，這十年的服務讓他收穫良多，希望有機會能夠進入市議會，成為大岡山的即戰力，幫鄉親爭取更多建設跟資源。立委許智傑也趕來為陳慶鴻加油打氣。

湯詠瑜表示，今天來到大岡山地區，為邁盟的夥伴，最資深的新人陳慶鴻加油打氣，拜託所有大岡山的親朋好友，晚間6時到10時30分接到民調電話，請大聲說出「我唯一支持陳慶鴻」。洪村銘也籲請民眾支持陳慶鴻，讓有經驗、有能力、最資深的陳慶鴻出線。

林志誠方面，他下午繼續掃街行程，由前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞陪同在岡山車隊掃街，另外還有婦宣隊協助在黃昏市場向採買的婆媽及攤商催票，立委趙天麟也為林志誠在橋頭區掃街固票，為晚上的民調再衝一波。

林志誠還自持麥克風宣傳，儘管聲音已經沙啞，但他仍拚命向民眾請託拜票，籲請民眾：「唯一支持林志誠」。