劉在錫（中）幾乎每集都被Jessi（左）與美珠（右）逼瘋。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《第六感3》最新一期嘉賓找來「少女時代」俞利與《加油吧威基基》李伊庚擔任嘉賓，李伊庚一登場就惹怒Jessi，掏口袋拿出菸盒問：「這不是妳掉的嗎？」Jessi當場火大怒丟菸盒更飆出國罵，節目組只能「逼～」幫消音，沒過多久他又因為糾正Jessi的韓文讓對方再罵髒話，不過劉在錫卻沒有要幫嘉賓，反倒中肯評論「伊庚就是那種討罵的類型」。

進行分組時，李伊庚遭Jessi撞胸攻擊，人往後倒在沙發上，卻意外坐扁劉在錫的咖啡，大神顧不得還在主持，可惜大喊：「那是我省著喝的欸！是我用自己的錢買的！」Jessi立刻問：「歐巴不是賺很大嗎？」李伊庚也接話「聽說撈了1兆（約新台幣237億）...」，劉在錫理智已斷線，笑裡藏刀回他「給我閉嘴！」讓網友笑喊「果然是相當討罵的類型」。

Jessi因為從小在美國長大，韓文發音不是那麼標準，也因而製造不少笑料，不僅把韓文的辣椒說成「男性生殖器官」，玩字首接龍遊戲還說出「狗娘養的」，又讓節目組不得不消音兼字幕打馬。而劉在錫玩遊戲屢屢失誤，他接受眾人的「指責」，輪到Jessi時，她直接靠近劉在錫耳邊罵三字經，美珠當場爆笑喊「我聽到了，是真的髒話！」讓節目組只能再度消音，整集逼聲滿天飛。

身為《第六感3》團欺之一的劉在錫，明明好心在桌邊夾披薩給Jessi與美珠，Jessi卻不留情面說「歐巴你擋到我的鏡頭了！」他移動了位置後，卻換成美珠揮舞手部做出「閃開」的手勢，讓大神當場受不了怒吼，俞利見狀露出懂了的表情，並說「歐巴變消瘦原來是有理由的」。《第六感3》每週六在愛奇藝國際站、friDay影音、LINE TV同步跟播。