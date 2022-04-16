「華盛頓郵報」今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）直接要求美國總統拜登將俄羅斯列為支持恐怖主義的國家，這是美國所能實施最有力、影響最廣的制裁之一。

這是媒體首度披露此事。知情人士透露，澤倫斯基是在近日與拜登通電話時提出這項要求，兩人主要談到西方國家如何從各方面對俄羅斯入侵烏克蘭做出反制。

不具名的知情人士說，拜登當時並未承諾會採取具體行動，僅說他願意研究能對俄羅斯施加更大壓力的各種提議。

在冷戰期間，即使蘇聯於1970至1980年代贊助一些被視為執行恐怖主義的組織，美國也未將蘇聯列為支持恐怖主義的國家。

這項措施會衍生一系列影響，例如對持續與俄羅斯做生意的數十國實施經濟制裁；凍結俄國在美資產，包括房地產；禁止向俄國出口軍商兩用貨物等。

自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，美國和盟邦對俄國實施前所未有的種種制裁，導致能源價格不斷上漲、通貨膨脹愈來愈嚴重，美國同時還要努力維繫脆弱的聯盟網絡。

前美國國務院官員布拉札基思（Jason Blazakis）熟知美國將一國列為恐怖主義支持國的效應，他在近期一篇文章中寫道：「把俄羅斯列入恐怖主義支持國黑名單，是經濟上的核選項。」

自1979年以來，美國無論是民主黨或共和黨執政，都很少採行這項措施，目前只有北韓、古巴、伊朗、敘利亞4國被列入黑名單，這些國家都與美國沒有太多利益關係，也都屬於國際上的邊緣人。

根據國務院資料，要把一國列為恐怖主義支持國，須由國務卿以事實認定這個國家「多次支持國際恐怖主義行動」。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐亞中心（Eurasia Center）資深研究員柯恩（Ariel Cohen）說：「這項提議不無道理，問題在於經濟上會有什麼後果？」

把一國列為恐怖主義支持國是很重大的決定，因為一旦列入就幾乎不會撤銷。美國通常是在發生非比尋常事件時，才會把一國從黑名單上除名，例如政權更迭，或美國政策出現重大變動。

舉例來說，伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）於2003年被推翻，美國翌年就將伊拉克除名。

美國前總統歐巴馬政府曾試圖與古巴建立正常關係，因此將古巴從這份黑名單上移出，但繼任者川普扭轉了此一決定，再度將古巴列入。

蘇丹在黑名單上列名27年才被移除，因為當時川普政府想給那些與以色列關係正常化的國家一些好處。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員白曼（Daniel Byman）撰文分析說：「這份名單不容許半途而廢的改進，所以只是大幅削減（對恐怖主義）支持、卻藕斷絲連的國家都得不到好處。」