從風水角度來看，鏡子有許多擺放禁忌，許多人因此不敢亂擺放鏡子，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果在正確的位置擺放鏡子，將能提升財運，像是餐廳、暗處、玄關或房子的缺角處，都是很棒的陳設位置。

▍1.擺在餐廳，聚寶聚財

餐廳代表食祿，如果餐廳是旺地，那就代表這家人飲食不缺，能享受口福，將會有很多的財富累積。在餐廳擺放鏡子，讓餐桌上的食物都映照在鏡子中，這意味著食祿加倍，能充分發揮鏡子的作用，提升餐廳的旺氣，達到聚集財富的效果。但是，切記不要把鏡子掛在廚房瓦斯爐對面，家中有一虛一實兩個爐灶，容易帶來第三者，不利於夫妻婚姻感情。

▍2.擺在暗處，提升陽氣

將鏡子擺放在家中陰暗處，可以提升此處陽氣，改善環境。財富喜歡明亮乾淨的環境，如果家中的陰暗處陽氣增加，那財氣就會在家裡聚集，為家人帶來不菲的財富收益。

▍3.擺在玄關，引入吉氣

在玄關處擺放鏡子，一來方便出門前整理自己的儀容，二來能夠提升玄關的亮度，有助於吉氣和財氣進入家門，另外還可以將沖向家裡的不吉之氣都反射出去，阻擋不吉之氣進入家門，穩定磁場，讓家中氣場處於平衡的狀態。不過，要注意鏡子不能正對著大門擺放，以免干擾到家裡的磁場，最好將它擺放在玄關側面，才能避免產生不利影響。

▍4.擺在缺角，提升家運

鏡子可以映射出其他事物，在家中缺角處擺上一面鏡子，讓其他地方的景像出現在鏡中，會給人沒有缺角的錯覺，起到延伸空間、再造能量、補足缺角的作用，就能夠避免缺角對家裡帶來的不利影響。方方正正無缺角的房子，代表著四平八穩，住在這樣的房子裡，家中成員的事業就會比較安穩，也能擁有穩定的收入。所以，在缺角處擺放鏡子，也可以營造出好的環境，提升家運。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】