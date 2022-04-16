衛生局發現一傳播鏈，來自秀林鄉滿月酒，明天開始當地成立快篩站。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今天新增55例確診個案，其中部立花蓮醫院院內感染外溢狀況，比預期中來得少。不過另發現一條傳播鏈，本月11日秀林鄉一場滿月酒群聚案，2天已有7個案例，為防堵疫情擴大，縣府明天將在秀林鄉和中多功能活動中心設快篩站，呼籲當天曾前往參加滿月酒的民眾前往篩檢。

目前花蓮快篩站設在門諾醫院外，縣府也將於18日至24日移到國軍花蓮總醫院設置快篩站，此外，縣府於花蓮火車站前設置疫苗施打站，也將持續運作，呼籲盡快前往接種，保護自己、守護家人，

針對花醫院內感染到昨天累積103例，今天又新增22人，衛生局長朱家祥表示，花醫試圖找出感染區塊，分析發現累積區域，可能就在內科門診區的「內科」、「家醫科」與「體健科」，因此緊急呼籲4月11日至13日這幾天有到花醫這3科就診的民眾，盡速到門諾醫院篩檢站篩檢。

有關新增的滿月酒傳播鏈，源於本月11日晚間6時，秀林鄉和平村和中部落某家戶在自家席開3桌慶祝。昨天先有1名參加滿月酒的人士確診，今天再添6例，經疫調人員積極比對足跡，找到關聯性，列為滿月酒群聚。

為此徐榛蔚說，衛生局已動員秀林鄉衛生所，明天上午9時至11時，在和中多功能活動中心緊急開設快篩站，供鄉民免費篩檢。她也提醒，疫情嚴峻，這段時間儘量減少外出聚餐。